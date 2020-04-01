Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesine sahra hastanesi kuruldu

Dünyanın ve Türkiye’nin mücadele ettiği Korona virüse karşı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Bahçeye kurulan çadırlar ile birlikte personel de hazır hale getirildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne polikliniklere gelen hastaların ateşi girişte ölçülüyor ve hastalar hastaneye tek girişten alınıyor. Ayrıca UMKE ve AFAD tarafından verilen çadır ve konteyner Acil Servis önünde kurularak, içleri tam teçhizat ile donatıldı. Bu çadırlarda hastalar hem korona virüs (COVID-19) enfeksiyonu açısından değerlendirilmekte, hem de olası vakaların tetkik ve tedavi aşamaları buralarda başlamaktadır. Böylelikle hastanede halihazırda yatmakta olan hastaların ve çalışanların güvenliğini de sağlanıyor. Durumu daha acil olan hastalar için ise acil servis içerisinde ayrı bir solunum acili alanı hizmet vermektedir. PAÜ Hastanesinde tüm hekimlere pandemi eğitimi verildi, ayrıca hekimler mücadelede görevlendirmeleri de yapıldı.



"BAĞIŞ YAPAN VE TÜM DESTEKLERİNİ ESİRGEMEYENLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Sağlık Bakanlığı tarafından Denizli Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla kişisel koruyucu ekipman temini yapıldı. Ticaret Odası ve Ticaret Borsası tarafından bin litre dezenfektan ve 500 adet tulum bağışlandı. Denizli Ticaret Odasının girişimleri ile işadamı Nevzat Özel tarafından solunum cihazı, marketler zinciri bir firma tarafından temizlik ürünleri ve kişisel kullanım için genel ihtiyaç malzemeleri bağışı gerçekleştirildi. Denizli İhracatçılar Birliği tarafından ise maske, Eczacılar Odası tarafından dezenfektan bağışı yapan ayrıca diğer bağış yapan tüm firmalara ve kurumlara bu dönemde desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmayan tüm işadamlarımıza Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adına çok teşekkür ediyor ve hastalarımıza da acil durumları olmadıkça hastaneye gelmemelerinin hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlığı açısından çok önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum" diyerek açıklamalarda bulundu.



Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin sağlık ekipmanlarının mücadele için hazır olduğunu da belirtti.

İHA