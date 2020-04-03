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Haberler Denizli Ateşi 39 çıkınca panik yaşandı

Ateşi 39 çıkınca panik yaşandı

Ateşi 39 çıkınca panik yaşandı
Giriş Tarihi: 3.4.2020

Denizli'nin kalabalık noktalarından biri olan Bayramyeri Meydanı'nda kan vermeye gelen Fatma A'nın ateşi 39 derece çıkınca, görevliler hemen polise haber verdi. Korona şüphesi kapsamında çevrede güvenlik önlemi alındı. Meydanda kısa süreli panik yaşandı. Sağlık ekipleri bölgeye gele- rek kadını ambulansa aldı. Durumu kontrol edilen Fatma A'nın ateşi burada 36.5 olarak ölçüldü. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen kadının sağlığının iyi olduğu belirtildi.

SEBAHATTİN ALP

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