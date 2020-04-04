Bir mahalle karantinaya alındı

Denizli'nin Çal ilçesi Denizler Mahallesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakası görülmesi nedeniyle karantinaya alındı. Önceki gece saat 23.00 sıralarında mahalledeki tüm camilerden ve anons sisteminden mahallenin karantinaya alındığı bildirildi ve kimsenin dışarı çıkmaması istendi. İki gün önce mahalleden ambulansla götürülen bir kadının korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinanın uygulamaya alındığı belirtildi. Karantina bilgisi resmi makamlarca henüz doğrulanmazken, mahallenin giriş ve çıkışlarına jandarma yerleştirildi.

SEBAHATTİN ALP