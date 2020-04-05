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'de bir mahalle karantinaya alındı

Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

05.04.2020, 16:29

'nin Güney ilçesine bağlı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Mahalleye bağlanan yolları bariyerle kapatan jandarma ekipleri, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Güney İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Haylamaz Mahallesi Hacıveliler Küme Evleri'nde oturanların 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi. Mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen mahallemizde vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak mahalle sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymalarına karar verilmiştir. Bu karara uymayan mahalle sakinlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Mahalleye bağlanan yolları bariyerle kapatan jandarma ekipleri, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

AA

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