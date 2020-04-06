Denizli'nin Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinin girişine yerleştirilen ısı ölçerli kamera ile pazara gelen vatandaşın ateşini ölçtü. Pazar esnafı ve vatandaşları son yasaklarla ilgili olarak bilgiler veren Başkan Örki, kurallara uyulması noktasında hassasiyet gösterilmesini istedi.
SEBAHATTİN ALP
Baskan pazarda ateş ölçtü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.