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Haberler Denizli Baskan pazarda ateş ölçtü

Baskan pazarda ateş ölçtü

Baskan pazarda ateş ölçtü
Giriş Tarihi: 6.4.2020

Denizli'nin Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinin girişine yerleştirilen ısı ölçerli kamera ile pazara gelen vatandaşın ateşini ölçtü. Pazar esnafı ve vatandaşları son yasaklarla ilgili olarak bilgiler veren Başkan Örki, kurallara uyulması noktasında hassasiyet gösterilmesini istedi.

SEBAHATTİN ALP

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