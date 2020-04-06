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'de sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye para cezası

Denizli'de sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye para cezası

06.04.2020, 18:10 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020,18:10

'nin Pamukkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 23 kişiye toplam 100 bin 625 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Topraklık Mahallesi'nde kiralanan bir ikamet ile Çallılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğine ait lokalde kumar oynadığı bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreslere gitti.

100 BİN LİRA CEZA

Polis ekipleri, söz konusu lokal ve ikamette bulunan 23 kişiye, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 100 bin 625 lira ceza kesildi.

İşte polisin düzenlendiği baskından kareler...





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