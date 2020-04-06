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Haberler Denizli Düğün orkestrası ile ‘evde kalın’ çağrısı

Düğün orkestrası ile ‘evde kalın’ çağrısı

Düğün orkestrası ile ‘evde kalın’ çağrısı
Giriş Tarihi: 6.4.2020

Denizli'nin Zeytinköy Muhtarı Serkan Kar, Zümrüt Muhtarı Recep Aksoy ve Gökpınar Muhtarı Kadir Özen Denizli Valiliği ve Pamukkale İlçe Kaymakamlığı'ndan aldığı özel izinle açık kasa pikap üzerindeki düğün orkestrası ile halkı eğlendirdi ve evde kalmaya çağırdı. Orkestra üç mahallenin sokaklarından oyun havaları eşliğinde geçerken, birçok vatandaş balkonlarda oynayıp, alkışla destek verdi. Üç muhtar ve bazı vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyarak oyun oynarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

SEBAHATTİN ALP

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