Uçurum hatırası!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak isteyen Mustafa Başkaya (55) çıktığı dağda, uçurumda mahsur kaldı. Mustafa Başkaya için AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 4 saat süren çalışmalar ardından şahıs, halat yardımı ile engebeli ve dik olan kayalıklardan kurtarıldı. Yapılan çalışmanın ardından AFAD ekiplerine teşekkür eden Başkaya, hatıra fotoğrafı çektirdi.

SEBAHATTİN ALP