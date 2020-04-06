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Haberler Denizli Uçurum hatırası!

Uçurum hatırası!

Uçurum hatırası!
Giriş Tarihi: 6.4.2020

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak isteyen Mustafa Başkaya (55) çıktığı dağda, uçurumda mahsur kaldı. Mustafa Başkaya için AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 4 saat süren çalışmalar ardından şahıs, halat yardımı ile engebeli ve dik olan kayalıklardan kurtarıldı. Yapılan çalışmanın ardından AFAD ekiplerine teşekkür eden Başkaya, hatıra fotoğrafı çektirdi.

SEBAHATTİN ALP

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