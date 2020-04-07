Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Koronavirüs teşhisi konulan 32 yaşındaki Pınar Ekiz, özel bir hastanede tedavi altına alındı.
ALKIŞLARLA UĞURLANDI
Tedavisi başarıyla sonuçlanan Ekiz, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı. Ekiz, hastalıktan kurtulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
Denizli'de Kovid-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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