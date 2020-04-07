Otomobille traktör römorku çaldılar

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille traktör römorku çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, traktör römorku ve ilaçlama aleti çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, B.B. ve H.O'yu gözaltına aldı. Bu arada, çalıntı römorku satın aldığı belirtilen Y.G. de Güney ilçesinde yakalandı.