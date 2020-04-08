Aile Sağlıgı Merkezi çalışanına koruyucu set

Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında Aile Sağlığı Merkezlerindeki sağlık çalışanlarına içinde maske, eldiven, kağıt havlu ve dezenfektanın bulunduğu koruyucu sağlık ve hijyen seti verdi. Setler, Aile Sağlığı merkezlerinde görevli aile hekimlerine dağıtılırken, uygulamadan memnun olduklarını belirten sağlık personeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

SEBAHATTİN ALP