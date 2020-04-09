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Haberler Denizli Denizli Valiliği ücretsiz maske dağıtılacağını açıkladı

Valiliği ücretsiz maske dağıtılacağını açıkladı

Denizli Valiliği ücretsiz maske dağıtılacağını açıkladı

09.04.2020, 14:50

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hasan Karahan’ın başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna açıkladığı maske satışının yasaklanması ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması hususundaki hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Denizli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hasan Karahan'ın başkanlığında olağanüstü toplandı. Denizli Valiliğine ulaştırılan maskelerin vatandaşlara dağıtılması için gerekli hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Ücretsiz olarak dağıtılacak olan maskelerin kamu hizmetlerinin sunulduğu kapalı, açık yerler, pazar yerleri, toplu taşıma araçları ve yol kontrol noktaları başta olmak üzere vatandaşların kolayca erişebilecekleri yerlerde kamu görevlileri tarafından dağıtımının sağlanacağı belirtildi.
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