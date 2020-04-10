Mülkiyeti belediyeye ait 200 iş yerinden kira alınmayacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgeleri ile faaliyetlerini durduran, mülkiyeti belediyeye ait 200 iş yerinden kira almayacak. “Esnafımızın da yanındayız” diyen Başkan Zolan, söz konusu işyerleri yeniden açılıncaya dek kira alınmayacağını duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait kiracıları için karar aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatıyla alınan karara göre korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda faaliyetlerini durduran, Denizli Büyükşehir Belediyesinin kiracısı olan toplam 200 işletmeden 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren kira alınmayacağı duyuruldu. Esnafın büyük bir memnuniyetle karşıladığı karar ile işletmeler kapalı kaldığı süre boyunca kira ödemeyeceği belirtildi.



"İŞYERLERİ YENİDEN AÇILINCAYA KADAR KİRA BEDELİ TAHSİL ETMEYECEĞİZ"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte her türlü imkanlarıyla birlikte Denizlili hemşehrilerinin yanında olduğunu belirtti. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği bazı işyerlerinin faaliyetlerini durdurduğunu hatırlatan Başkan Osman Zolan, "Bu hassas süreçte, mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan ve ilgili genelgeler ile faaliyetini durduran kiracılarımızdan işyerleri yeniden açılıncaya kadar kira bedeli tahsil etmeyeceğiz. Büyükşehir olarak esnafımızın da yanındayız. Bu zor günleri inşallah birlikte aşacağız" dedi.

İHA