2’nci kattan çarşafları bağlayarak firar etti

Denizli Sarayköy'de Ufuk G (38), Kovid-19 şüphesiyle yattığı hastanenin 2. katındaki odasından çarşafları birbirine bağlayarak firar etti.

Denizli Devlet Hastanesi'nde önceki gece yaşanan olayın ardından, Honaz'a bağlı Kocabaş mahallesine gittiği tespit edilen evli ve bir çocuk babası Ufuk G, yakalanarak tekrar hastaneye getirildi. Korona testi negatif çıkan ve ikinci kez test yapılacağı öğrenilen G'nin, eşinin başka bir hastaneye doğuma götürüldüğü için firar ettiği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP