  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli 2’nci kattan çarşafları bağlayarak firar etti

2’nci kattan çarşafları bağlayarak firar etti

2’nci kattan çarşafları bağlayarak firar etti
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Sarayköy'de Ufuk G (38), Kovid-19 şüphesiyle yattığı hastanenin 2. katındaki odasından çarşafları birbirine bağlayarak firar etti.

Denizli Devlet Hastanesi'nde önceki gece yaşanan olayın ardından, Honaz'a bağlı Kocabaş mahallesine gittiği tespit edilen evli ve bir çocuk babası Ufuk G, yakalanarak tekrar hastaneye getirildi. Korona testi negatif çıkan ve ikinci kez test yapılacağı öğrenilen G'nin, eşinin başka bir hastaneye doğuma götürüldüğü için firar ettiği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2’nci kattan çarşafları bağlayarak firar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA