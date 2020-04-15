Denizlili işadamı Kovid-19 kurbanı

Denizli'de Küçüker Tekstil'in sahibi Besalet Küçüker, korona virüsüne yenik düştü. Şehrin tanınmış iş insanı Küçüker, bir süre önce ateş ve ağrı şikayetleriyle gittiği hastanede virüse yakalandığını öğrendi. Tedavi altına alınan 82 yaşındaki Küçüker, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı, ölümüyle sevenlerini ve iş dünyasını üzdü. İzmir'de tedavi gören Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Nihat Dayanıklı, korona virüs nedeniyle vefat etti. Ege Üniversitesi'nde yıllarca çalışan Akhisarlı Dr. Dayanıklı, Dokuz Eylül Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis mahallesinde tekstil ve teknoloji dükkanı işleten 45 yaşındaki Ahmet Taşçı da virüsten öldü. Akit TV program yapımcısı Süleyman Usta ve annesi Nurhayat Usta da korona virüs yüzünden 4 saat arayla yaşamını kaybetti.