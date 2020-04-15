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Haberler Denizli Otomobilin fiyatı kadar ceza yazıldı

Otomobilin fiyatı kadar ceza yazıldı

Otomobilin fiyatı kadar ceza yazıldı
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Denizli'de piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan aracı ile drift yapan alkollü sürücü Osman A. (24) trafik polislerine yakalandı. Osman A'ya drift yapmaktan, alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygulanırken otomobili 2 ay süre ile trafikten men edildi. Sürücüye toplamda 7 bin 369 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 85 puan ceza kesilerek el konuldu.

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