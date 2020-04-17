70 yaşındaki Mehmet Dede'yi dolandırdılar: Bunlar koronavirüsten daha tehlikeli

Denizli'de yaşayan Mehmet Memiş isimli bir vatandaş, telefonunu tamir ettirmek için gittiği bayide dolandırıldı. Telefonun tamir edilemeyeceğini söyleyerek yeni hat alması için ikna edilen Memiş, 25 bin liralık zarara uğradı. Bayi sahibi H.Y., için karakola şikayette bulunan Mehmet Memiş, ''Bunlar koronavirüsten daha tehlikeli. Çok mağdur olduk'' açıklamasını yaptı.

Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan memur emeklisi Mehmet Memiş, yaklaşık 3 ay önce, eski telefonunu tamir için bir iş yerine gitti. Memiş'e burada telefonunun tamir edilemeyeceği, yeni bir telefon alması gerektiği söylendi. Telefon satıcısının yeni bir hat üzerinden aylık 100'er lira taksitle telefon satışı teklifini kabul eden Memiş, kendisine uzatılan sayfaları okumadan imzaladı. İş yerinde kendisine başka bir hat çıkarılan Memiş, yeni telefonunu alarak evine gitti. Alışverişin üzerinden 1,5 ay geçmesinin ardından Memiş, bir GSM operatörü tarafından gelen aramayla şaşkına döndü. Memiş'e satın almadığı bir telefon için 1000 lira ödeme yapması gerektiği söylendi. Bunun üzerine durumu araştırmak için başka bir GSM operatörüne giden Memiş, kendi haberi olmadan iki ayrı hat daha çıkarıldığı ve bunlar üzerinden 18 bin lira değerinde 2 telefon satışı yapıldığını öğrendi.



Oğlu Ümit Memiş ile birlikte polis merkezine giden Memiş, dolandırıldığını belirtip, kendisine telefon satan H.Y'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, Memiş'in üzerinden bir elektronik eşya satan bir mağazadan 7 bin lira değerinde alışveriş yapıldığı da ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Y. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



'DOLANDIRICILAR KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ'

Tamir için gittiği iş yerinde dolandırıldığını iddia eden Memiş, "Telefonum arızalı olduğu için 'Taksitle telefon satalım' dediler. Konya'da öğrenci olan bir torunum var. Kızım başka bir ilçede yaşıyor. Onlarla görüntülü konuşabilmek için yeni bir telefon almak istedim. Yaşlılık gereği gözlerim iyi görmüyor. Yoksa o imzaları atmazdım. Esnafa güvenerek alışveriş yaptım. Dolandırıcılar koronavirüsten daha tehlikeli. Okumadan kimse hiçbir yere imza atmasın. Ben sadece bir telefon satın aldım. Diğerlerini kim aldı bilmiyorum. 25 bin lira dolandırıldım. Çok mağdur oldum. Bu yaşıma kadar hiç karakola, mahkemeye gitmemiştim. Sorumlular cezalarını çeksin" dedi.



'BİZ BU KADAR BORÇLA NE YAPACAĞIZ'

Eşinin dolandırıldığı için üzüntü yaşadığını dile getiren ve gözyaşı döken Fatma Memiş ise, "Çok zor duruma düştük. Mağdur olduk. Biz bu kadar borçla ne yapacağız? Suçlular cezasını bir an önce çeksin. Sürekli borçlar için arıyorlar. Telefonu elimize almaya korkuyoruz" diye konuştu.

DHA