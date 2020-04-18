Çivril’de kumarcılar polisten kaçamadı

Denizli Çivril'de bir evde kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye toplam 70 bin 875 lira ceza kesildi. Çivril Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki bir evde kumar oynandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda, oyun kağıtları, yaz boz ve kumar oynamak için dizayn edilmiş masalara el konuldu. 19 şüpheli ve ev sahibi E.E'ye kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 70 bin 875 lira ceza verildi. Ekipler evin kapısını mühürledi.

SEBAHATTİN ALP