‘dolandırıcılar salgından tehlikeli’

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Mehmet Memiş (70), telefonunu tamir ettirmek için gittiği bir işyerinde, onayı olmadan üzerine 2 telefon hattı çıkarıldığını ve bu hatlar üzerinden 18 bin lira değerinde iki telefon satışı yapıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Kendi haberi olmadan bir mağazadan 7 bin lira değerinde elektronik eşya alışverişi de yapıldığını, toplam 25 bin lira dolandırıldığını belirten Memiş, "Dolandırıcılar korona virüsten tehlikeli" uyarısında bulundu.