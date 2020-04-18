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Haberler Denizli ‘dolandırıcılar salgından tehlikeli’

‘dolandırıcılar salgından tehlikeli’

‘dolandırıcılar salgından tehlikeli’
Giriş Tarihi: 18.4.2020

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Mehmet Memiş (70), telefonunu tamir ettirmek için gittiği bir işyerinde, onayı olmadan üzerine 2 telefon hattı çıkarıldığını ve bu hatlar üzerinden 18 bin lira değerinde iki telefon satışı yapıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Kendi haberi olmadan bir mağazadan 7 bin lira değerinde elektronik eşya alışverişi de yapıldığını, toplam 25 bin lira dolandırıldığını belirten Memiş, "Dolandırıcılar korona virüsten tehlikeli" uyarısında bulundu.

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