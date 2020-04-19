Küçüker ailesi koronaya teslim oldu

Denizli'de korona virüsü yüzünden aynı aileden üçüncü ölümün şoku ve üzüntüsü yaşanıyor. Daha önce Küçüker ailesinin damadı Taştan Kardaşlar (62), 2 Nisan'da korona virüsünden hayatını kaybederken, 5 gün önce de iş insanı Besalet Küçüker (82) hastalığa yenik düşmüştü. Önceki gün ise Besalet Küçüker'in eşi 80 yaşındaki Nezahat Küçüker de Kovid-19'dan yaşamını yitirdi. Nezahat Küçüker'in de eşiyle aynı hastanede tedavi gördüğü ve 2 gün önce taburcu edildiği öğrenilirken, ölen Taştan Kardaşlar'ın eşi Firdevs Kardaşlar'ın da hastanede koronaya karşı yaşam savaşı verdiği öğrenildi.



■ SEBAHATTİN ALP

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