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Haberler Denizli Küçüker ailesi koronaya teslim oldu

Küçüker ailesi koronaya teslim oldu

Küçüker ailesi koronaya teslim oldu
Giriş Tarihi: 19.4.2020
Denizli'de korona virüsü yüzünden aynı aileden üçüncü ölümün şoku ve üzüntüsü yaşanıyor. Daha önce Küçüker ailesinin damadı Taştan Kardaşlar (62), 2 Nisan'da korona virüsünden hayatını kaybederken, 5 gün önce de iş insanı Besalet Küçüker (82) hastalığa yenik düşmüştü. Önceki gün ise Besalet Küçüker'in eşi 80 yaşındaki Nezahat Küçüker de Kovid-19'dan yaşamını yitirdi. Nezahat Küçüker'in de eşiyle aynı hastanede tedavi gördüğü ve 2 gün önce taburcu edildiği öğrenilirken, ölen Taştan Kardaşlar'ın eşi Firdevs Kardaşlar'ın da hastanede koronaya karşı yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP
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