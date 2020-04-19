  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Ürolog Cemal Özkan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamadı

Ürolog , tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamadı

Ürolog Cemal Özkan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamadı

19.04.2020, 17:09

'nin tanınmış isimlerinden, 'veteran' kategorisinde katıldığı koşularda birçok madalya kazanan . Dr. (74), nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Acıpayam Devlet Hastanesi'nden bir süre önce emekli olan, Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan, 20 gün önce rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Özkan'da, yapılan muayene, tahlil ve testlerin sonucunda 'Covid-19' teşhis edildi. Koronavirüs tedavisine başlanan Özkan, meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Her gün aksatmadan 15 kilometre koşan, katıldığı master'lar atletizm yarışlarında birçok madalya kazanan, en son katıldığı koşularda 5 bin ve 10 bin metre kategorisinde Türkiye şampiyonluğu bulunan Cemal Özkan'ın ölümü, yakınları, meslektaşları ve sevenlerini üzdü.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ürolog Cemal Özkan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA