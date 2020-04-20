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'de hastane penceresinden kaçan şüphelisi genç kadını ailesi ihbar etti

Denizli'de hastane penceresinden kaçan koronavirüs şüphelisi genç kadını ailesi ihbar etti

20.04.2020, 09:26

'de şüphesiyle gözlem altına alındığı hastanenin penceresinden kaçtığı ileri sürülen Hafizenur G., polis ekiplerini alarma geçirdi. Ailesinin polisi arayarak yerini söylediği kadın, yaklaşık 2 saat sonra yakalanıp tekrar hastaneye götürüldü.

Pamukkale ilçesi İlbade Mahallesi'nde yaşayan Hafizenur G. (25) yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alınan Hafizenur G. saat 20.30 sıralarında hastaneden kaçtı. Birinci kattaki odasının penceresinden atlayarak kaçtığı belirlenen ve ilk testinin pozitif çıktığı öğrenilen kadının yatağında olmadığını gören sağlık personelleri, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi, Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda Hafizenur G.'yi arama çalışması başlattı.

AİLESİ YAKALATTI
Olaydan yaklaşık 2 saat sonra, Hafizenur G.'nin ailesi polisi arayarak, kızlarının yerini ihbar etti. Bunun üzerine polis ekipleri, Saraylar Mahallesi Zahire Pazarı mevkiinde Hafizenur G.'yi buldu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından alınıp ambulansa bindirilen kadın, tekrar hastaneye götürüldü.

DHA

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