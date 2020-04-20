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Haberler Denizli Korkunç kazada bu hale geldiler! Polis aracına çarptı...

Korkunç kazada bu hale geldiler! Polis aracına çarptı...

Korkunç kazada bu hale geldiler! Polis aracına çarptı...

20.04.2020, 16:09

'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille polis aracının çarpması sonucu ikisi polis 3 kişi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, polis aracı le otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 13.00 sıralarında Yenişafak Mahallesi Üçler Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Aydın Madak yönetimindeki 20 A 9272 plakalı polis otosu ile Arif Şengül (77) yönetimindeki 20 ABN 81 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, ekip otosunu kullanan polis memuru Aydın Madak ile yanındaki komiser yardımcısı Volkan Mıdık ve otomobil sürücüsü Arif Şengül yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla



Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DHA

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