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Haberler Denizli Hastaneden kaçan kadını ailesi ihbar etti

Hastaneden kaçan kadını ailesi ihbar etti

Hastaneden kaçan kadını ailesi ihbar etti
Giriş Tarihi: 21.4.2020

Denizli'de korona virüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastanenin penceresinden kaçtığı ileri sürülen Hafizenur G. polis ekiplerini alarma geçirdi. Ailesinin polisi arayarak yerini söylediği kadın, yaklaşık 2 saat sonra yakalanıp tekrar hastaneye götürüldü. Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından alınıp ambulansa bindirilen kadın, tekrar hastaneye götürüldü.

SEBAHATTİN ALP

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