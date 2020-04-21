Denizli'de korona virüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastanenin penceresinden kaçtığı ileri sürülen Hafizenur G. polis ekiplerini alarma geçirdi. Ailesinin polisi arayarak yerini söylediği kadın, yaklaşık 2 saat sonra yakalanıp tekrar hastaneye götürüldü. Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından alınıp ambulansa bindirilen kadın, tekrar hastaneye götürüldü.
SEBAHATTİN ALP
Hastaneden kaçan kadını ailesi ihbar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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