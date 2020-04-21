Denizli'de 25 yaşındaki Harun Demir, evinde ölü bulundu. Gencin üzerinden uyuşturucu çıktı.
Denizli'nin Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde çiftçilik yapan 25 yaşındaki Harun Demir (25) evinde ölü bulundu. Harun Demir'in evinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Harun Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Harun Demir'in cesedi, Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin üzerinden bir miktar sentetik uyuşturucu çıktı.
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Sebahattin ALP
Yaş: 25 Ölüm sebebi: Uyuşturucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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