Alkollü ve ehliyetsiz polis otosuna çarptılar

Denizli'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü şahıslar, kovalamaca esnasında çarptıkları polis aracında 1 polisin yaralanmasına neden oldu. Şahıslar kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, o esnada elleri kelepçelenen zanlılardan biri gazetecilerin 'neden kaçtınız?' sorusunu 'Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum' şeklinde küstahça yanıtladı. Midibüs şoförü olan Yiğit Ü'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 9 bin TL ceza kesildi.

SEBAHATTİN ALİ