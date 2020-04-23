  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Alkollü ve ehliyetsiz polis otosuna çarptılar

Alkollü ve ehliyetsiz polis otosuna çarptılar

Alkollü ve ehliyetsiz polis otosuna çarptılar
Giriş Tarihi: 23.4.2020

Denizli'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü şahıslar, kovalamaca esnasında çarptıkları polis aracında 1 polisin yaralanmasına neden oldu. Şahıslar kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, o esnada elleri kelepçelenen zanlılardan biri gazetecilerin 'neden kaçtınız?' sorusunu 'Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum' şeklinde küstahça yanıtladı. Midibüs şoförü olan Yiğit Ü'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 9 bin TL ceza kesildi.

SEBAHATTİN ALİ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alkollü ve ehliyetsiz polis otosuna çarptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA