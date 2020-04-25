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’de 10. immün plazma bağışı yapıldı

Denizli’de 10. immün plazma bağışı yapıldı
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde korona virüse yakalanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen 39 yaşındaki tekstilci Veysel Işık, Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi'nde ikinci kez "immün plazma" bağışında bulundu. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, "Bağışçı olmayı kabul eden bütün hastalarımızın listesini Kızılay Bölge Müdürlüğümüze verdik. Bu tedavi şekli inşallah çok hayat kurtaracak" dedi. Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Zafer Aydın da, "10'uncu bağışı alıyoruz. İnşallah toplamda 20 hastamıza şifa olacak" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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