‘Dezenfektanı vücuda enjekte edebiliriz’

ABD Başkanı Donald Trump'tan Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında ilginç bir öneri geldi. Ultraviyole ışın tedavisini hatırlatan Trump, "Dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir temizlik yapabiliriz. Bunu test edebilirsiniz" ifadelerini kullandı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran ise, Trump'ın bu önerisinin mümkün olmadığını söyledi. Trump'ın ışık ve sıcağın tedavi olarak kullanılması önerisine ise Doktor Deborah Birx, "Bunun mümkün olabileceğini sanmıyorum" yanıtını verdi.