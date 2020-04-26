Gizemli hayırseverler bakkal borçlarını ödedi

Denizli'de hayırseverler, maddi durumu yetersiz 74 kişinin 2 bakkaldaki borçlarını ödedi. Buldan'a bağlı Yalçınkaya mahallesi ile Serinhisar'da Yüreğil mahallesindeki 2 bakkala giden hayırseverler, veresiye defterindeki borçları kapattı. Yalçınkaya'daki bakkalı işleten Havva Çamoğlu, ilk kez gördüğü bir kişinin önceki gün gelerek veresiye defterindeki borçların tamamını hesaplamasını istediğini belirterek, "20 kişinin borçlarını ödedi. Mahallemizde işsiz kalan birçok müşterimiz var. Onlar adına çok sevindim" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP