Hayatın her alanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Kızılay, Denizli'nin Çameli ilçesinde yardımlarını sürdürüyor
BAŞKAN'DAN TEŞEKKÜR
Çameli'nde belirlenen ihtiyaç sahiplerine, Kızılay'ın gönderdiği ramazan paketleri, Sosyal Vefa Grubu ekipleri aracılığıyla ulaştırıldı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Kızılay'ın desteği bizler için önemli. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde yaptıkları yardımlar için ilçe halkımız adına Kızılay'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
BAŞKAN'DAN TEŞEKKÜR
Çameli'nde belirlenen ihtiyaç sahiplerine, Kızılay'ın gönderdiği ramazan paketleri, Sosyal Vefa Grubu ekipleri aracılığıyla ulaştırıldı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Kızılay'ın desteği bizler için önemli. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde yaptıkları yardımlar için ilçe halkımız adına Kızılay'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kızılay’dan Çameli’nde vatandaşa gıda yardımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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