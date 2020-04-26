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’dan Çameli’nde vatandaşa gıda yardımı

Kızılay’dan Çameli’nde vatandaşa gıda yardımı
Giriş Tarihi: 26.4.2020
Hayatın her alanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Kızılay, Denizli'nin Çameli ilçesinde yardımlarını sürdürüyor

BAŞKAN'DAN TEŞEKKÜR
Çameli'nde belirlenen ihtiyaç sahiplerine, Kızılay'ın gönderdiği ramazan paketleri, Sosyal Vefa Grubu ekipleri aracılığıyla ulaştırıldı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Kızılay'ın desteği bizler için önemli. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde yaptıkları yardımlar için ilçe halkımız adına Kızılay'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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