  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Sokakta kimse yok ama o dilenmeye çıktı

Sokakta kimse yok ama o dilenmeye çıktı

Sokakta kimse yok ama o dilenmeye çıktı
Giriş Tarihi: 26.4.2020
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen dilenmek için evden çıktığı belirlenen bedensel engelli Erol Y. (40), polisler tarafından uyarılarak evine gönderildi.

Belden aşağısı tutmayan Erol Y'nin yanına giden polisi ekibi, neden dışarıya çıktığını sordu. Erol Y. polislere, "Para yardımı toplamak için evden çıktım. Biraz gezip, döneceğim" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sokakta kimse yok ama o dilenmeye çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA