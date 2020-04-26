Sokakta kimse yok ama o dilenmeye çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen dilenmek için evden çıktığı belirlenen bedensel engelli Erol Y. (40), polisler tarafından uyarılarak evine gönderildi.



Belden aşağısı tutmayan Erol Y'nin yanına giden polisi ekibi, neden dışarıya çıktığını sordu. Erol Y. polislere, "Para yardımı toplamak için evden çıktım. Biraz gezip, döneceğim" dedi.