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Haberler Denizli Bu kadarına da pes: Denizli'de 4 tonluk konteyneri çaldılar!

Bu kadarına da pes: 'de 4 tonluk konteyneri çaldılar!

Bu kadarına da pes: Denizli'de 4 tonluk konteyneri çaldılar!

27.04.2020, 17:13 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020,17:25

'de sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından ilginç bir olayı medyana geldi. Merkezefendi ilçesinde meydana gelen hırsızlıkta bir sürücü kursuna ait yaklaşık 4 ton ağırlığındaki iki kişi tarafından çalındı. Zanlıların iş yerine baskın düzenleyen Jandarma Suç Araştırma Timi ve jandarma ekipleri, çalınan konteyneri buldu. Gözaltına alınan zanlılar adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda 4 tonluk konteyneri çekici ile çalan 2 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.


Merkezefendi ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. İlçede bir sürücü kursuna ait yaklaşık 4 ton ağırlığındaki konteyner, geçtiğimiz Pazar günü sabaha karşı sokağa çıkma kısıtlamasından yararlanan 2 kişi tarafından çekiciyle çalındı. İhbar üzerine harekete geçen JASAT ekibi, Merkezefendi ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile birlikte detaylı bir çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan JASAT, hırsızlığı yapan kişilerin Habibullah Ç. (45) ve Ferdi D. (40) olduğunu tespit etti. Zanlıların iş yerine baskın düzenleyen JASAT ve jandarma ekipleri, çalınan konteyneri buldular. Olayın üstünden 24 saat dahi geçmeden yakalanarak gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

IHA

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