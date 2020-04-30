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Haberler Denizli Emniyet kemeri takmadı takla atan araçtan fırladı

Emniyet kemeri takmadı takla atan araçtan fırladı

Emniyet kemeri takmadı takla atan araçtan fırladı
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Denizli Acıpayam'da, ikamet ettiği Ucarı Mahallesi'nden 8 kilometre uzaklıktaki Acıpayam ilçesine gitmek için otomobili ile yola çıkan 43 yaşındaki Ayhan Sağ, ilçeye 2 kilometre kala aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu aracın kontrolünü kaybedince şarampole yuvarlandı. Yol kenarındaki buğday tarlasına yuvarlanan araçtan, emniyet kemeri takmadığı için 12 metre uzaklığa fırlayan Ayhan Sağ'a ilk müdahale olay yerine gelen itfaiye ve 112 sağlık ekibi tarafından yapıldı. Özel bir firmada aşçı olarak çalışan 2 çocuk babası Ayhan Sağ, Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SEBAHATTİN ALP

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