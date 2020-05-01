  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Emekli Emniyet Müdürü ölü bulundu

Emekli Emniyet Müdürü ölü bulundu

Emekli Emniyet Müdürü ölü bulundu
Giriş Tarihi: 1.5.2020

Denizli'de 50 yaşındaki emekli Emniyet Müdürü Ali İhsan Güngör, evinde ölü bulundu. Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi 1112 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Ailesiyle oturan emekli Emniyet Müdürü Güngör, yakınları tarafından salonda hareketsiz bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Güngör'ün Bingöl'de görev yaptığı 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve omzundan yaralandığı kaydedildi.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emekli Emniyet Müdürü ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA