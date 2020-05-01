Emekli Emniyet Müdürü ölü bulundu

Denizli'de 50 yaşındaki emekli Emniyet Müdürü Ali İhsan Güngör, evinde ölü bulundu. Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi 1112 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Ailesiyle oturan emekli Emniyet Müdürü Güngör, yakınları tarafından salonda hareketsiz bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Güngör'ün Bingöl'de görev yaptığı 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve omzundan yaralandığı kaydedildi.

SEBAHATTİN ALP