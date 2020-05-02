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Haberler Denizli Denizli'de aç kalan yaban domuzu kekik tarlasına girdi

'de aç kalan tarlasına girdi

'de aç kalan kent merkezindeki bir mahallede bulunan tarlasına girdi. Domuzu tarlasında gören şaşkınlığını gizleyemezken kekiklere zarar verdiğini anlayınca yaban domuzunun üstüne traktörü sürerek uzaklaştırmaya çalıştı.

Denizli'de aç kalan yaban domuzu kekik tarlasına girdi

02.05.2020, 15:52 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020,16:04

Denizli'de aç kalan yaban domuzu kent merkezindeki mahallede bulunan kekik tarlasına girdi. Tarlasında yaban domuzunu gören çiftçi önce şaşırırdı sonra bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kurtluca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kekik dikili tarlasını kontrol eden çiftçi, tarlada yaban domuzu ile olduğunu fark etti. Aç kaldığı tahmin edilen yaban domuzu kent merkezindeki kekik tarlasına indi. Durumu gören çiftçi önce şaşırdı ardından kekiklere zarar verdiğini gören yaban domuzunun üstüne traktörü sürerek uzaklaştırmaya çalıştı. Yaban domuzu ise önce traktörün üstüne doğru koşmaya başladı ardından korkup kaçarak tarladan çıktı. Yaban domuzu bir süre sonra ise gözlerden kayboldu.

IHA

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