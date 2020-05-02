  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Türkiye'nin tütün ambarı Denizli'de mesai başladı

'nin tütün ambarı 'de mesai başladı

'de, tütün üretiminde ilk sırada yer alan 'de üreticilerin hummalı mesaisi başladı. Geçimlerini sağlamak için yaklaşık 5 ay boyunca uğraşan tütün üreticileri, umut olarak gördükleri fideleri toprağa dikmeye başladı.

Türkiye'nin tütün ambarı Denizli'de mesai başladı

02.05.2020, 09:59

'de üretiminin yoğun olarak yapıldığı Kale, Tavas, Beyağaç, Güney, Buldan ve Çal ilçelerinde, tütün dikimine başlandı. Sera altında yetiştirilen fideleri toplanmasının ardından, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan çiftçiler ve mevsimlik tütün işçileri, traktöre takılan dikim makinesi ile fideleri toprakla buluşturuyor. Makineye oturan işçilerin teker teker dikimini yaptığı fidelere daha sonra ise can suyu veriliyor. Yaklaşık 12 saat boyunca süren tütün dikimi işlemi havanın kararmasıyla sona eriyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye'nin tütün ambarı Denizli'de mesai başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA