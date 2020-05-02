Denizli'de üretiminin yoğun olarak yapıldığı Kale, Tavas, Beyağaç, Güney, Buldan ve Çal ilçelerinde, tütün dikimine başlandı. Sera altında yetiştirilen fideleri toplanmasının ardından, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan çiftçiler ve mevsimlik tütün işçileri, traktöre takılan dikim makinesi ile fideleri toprakla buluşturuyor. Makineye oturan işçilerin teker teker dikimini yaptığı fidelere daha sonra ise can suyu veriliyor. Yaklaşık 12 saat boyunca süren tütün dikimi işlemi havanın kararmasıyla sona eriyor.
Türkiye'nin tütün ambarı Denizli'de mesai başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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