Büyükşehir, Çivril’de altyapıyı tamamlıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, altyapısının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarında sona gelinen Çivril ilçesini ziyaret ederek sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Balçıkhisar Mahallesi'nde başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, burada kısa süre asfalt serme makinesi kullandı. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan daha sonra alt ve üstyapısını tamamladıkları Özdemirci, Irgıllı ve Çıtak Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Zolan, korona virüs tedbirlerinin ihmal edilmemesini söyledi.



■ SEBAHATTİN ALP

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