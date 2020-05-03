  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Büyükşehir, Çivril’de altyapıyı tamamlıyor

Büyükşehir, ’de altyapıyı tamamlıyor

Büyükşehir, Çivril’de altyapıyı tamamlıyor
Giriş Tarihi: 3.5.2020
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, altyapısının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarında sona gelinen Çivril ilçesini ziyaret ederek sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Balçıkhisar Mahallesi'nde başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, burada kısa süre asfalt serme makinesi kullandı. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan daha sonra alt ve üstyapısını tamamladıkları Özdemirci, Irgıllı ve Çıtak Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Zolan, korona virüs tedbirlerinin ihmal edilmemesini söyledi.

■ SEBAHATTİN ALP
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Büyükşehir, Çivril’de altyapıyı tamamlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA