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Haberler Denizli 100 yıllık Ramazan sireni göreve hazır

100 yıllık sireni göreve hazır

100 yıllık Ramazan sireni göreve hazır
Giriş Tarihi: 4.5.2020

Denizli Buldan'da her Ramazan'da iftar ve sahurda çalınan 100 yıllık siren bakımdan geçirildi. Türkiye'de sadece 3 tane olduğu öğrenilen ve ilçenin sembollerinden olan siren, Ramazan'ın her günü sahurda iki kez, iftarda bir kez çalınarak halka yemek saatini haber veriyor. İzmir'in eski belediye başkanlarından Buldanlı Doktor Behçet Uz'un hediye ettiği tarihi siren, bu yıl da bakımı yapıldıktan sonra halka hizmet vermeye devam ediyor.

SEBAHATTİN ALP

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