Efe çizmelerini dünyaya satıyor

Denizli'nin Tavas ilçesinde Mehmet Çiyancı (50), 25 metrekarelik dükkanında ürettiği körüklü efe çizmelerini Almanya, Belçika, ABD, Avustralya'ya satıyor. Çiyancı, dedesinin yanında 7 yaşında başladığı ayakkabıcılık mesleğini sürdürüyor. Yörük kültürünün önemli değerlerinden ve aynı zamanda efe kıyafetinin vazgeçilmezi olan körüklü çizmeler yurt içi ve yurt dışına satıyor. Kişiye özel alınan ölçüler doğrultusunda tamamen elde üretilen çizmeler, 500 ile 1000 TL'ye alıcı buluyor.

SEBAHATTİN ALP