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Haberler Denizli Hierapolis Antik Kenti'nde açan gelincikler görsel şölen oluşturuyor

'nde açan gelincikler görsel şölen oluşturuyor

'nin ilçesinde bulunan ve Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'nde açan gelincikler görsel şölen oluşturdu.

Hierapolis Antik Kenti'nde açan gelincikler görsel şölen oluşturuyor

05.05.2020, 09:15 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020,09:19

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti'nde açan kırmızı gelincikler, görsel şölen oluşturuyor. Milattan Önce 2'nci yüzyılda Bergama Kralı 2'nci Eumenes tarafından kurdurtulan Hierapolis Antik Kenti'nde, 1957 yılından bu yana devam eden kazı çalışmalarına, koronavirüs nedeniyle ara verildi.


Salgın nedeniyle 19 Mart'tan bu yana ziyaretçi alınmayan antik kent, sessizliğe büründü. Pamukkale'yi ziyaret için gelen turistleri tarihi dokusuyla kendisine hayran bırakan Hierapolis, bahar mevsimiyle birlikte çiçeklerle bezendi. Frotinus Caddesi ve Agora bölümleri, rengarenk çiçeklerle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Özellikle tiyatro bölümünün çevresinde yer alan kırmızı gelincikler, görsel şölen oluşturuyor. Tarihi kalıntılar arasında açan gelinciklerin oluşturduğu görüntü, ilkbaharın güzelliğini yansıtıyor. Antik kentte drone ile çekilen görüntüler, görenleri hayran bıraktı.

DHA

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