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Haberler Denizli Kamyon boşluğa devrildi

Kamyon boşluğa devrildi

Kamyon boşluğa devrildi
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Denizli'de inşaat sahasında yapılan çalışma sırasında kontrolden çıkan kamyon bina boşluğuna kaydı. Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaat alanından hafriyat dökmek için yola çıkan Mehmet A. yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkarak bir anda kaydı. Kamyonun sürücüsü araçtan kendi imkanları ile çıktı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Devrilerek binanın boşluğuna giren kamyonu ise olay yerine gelen vinç çıkardı.

SEBAHATTİN ALP

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