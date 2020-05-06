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Haberler Denizli Gurbetçilere mehteran sürprizi

Gurbetçilere mehteran sürprizi

Gurbetçilere mehteran sürprizi
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilerek Denizli'de gözetim altında tutulan vatandaşlar için mehteran sürprizi hazırladı. Sürpriz karşısında büyük sevinç yaşayan gurbetçi vatandaşlar odalarından Türk bayrakları ile mehter takımına eşlik etti. Gurbetçiler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve mehter takımına teşekkür etti. 349 Türk vatandaşının gözetim süresinin bugün dolacağı ifade edildi.

SEBAHATTİN ALP

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