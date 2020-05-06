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Haberler Denizli Kontrolden çıkan otobüs 3 araca çarpıp durabildi

Kontrolden çıkan otobüs 3 araca çarpıp durabildi

Kontrolden çıkan otobüs 3 araca çarpıp durabildi
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Denizli'de kontrolden çıkan otobüs, park halindeki 2 otomobil ve motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri çaptığı kaldırımdaki ağacı yıkarak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza maddi hasarla atlatılırken, kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

SEBAHATTİN ALP

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