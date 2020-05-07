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Balık avlamak için dereye gittiler! Bir daha haber alınamadı

'nin Kale ilçesinde balık avına çıktıkları derede kaybolduğu öne sürülen iki kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Balık avlamak için dereye gittiler! Bir daha haber alınamadı

07.05.2020, 18:22 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020,18:24

İlçeye bağlı Muslugüme Mahallesi'nde yaşayan ve öğle saatlerinde Akçay Deresi'ne giden amca çocukları İbrahim Onluk ve Mustafa Onluk'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Jandarma bölgede arama çalışması başlattı. Arama faaliyetlerine itfaiyeye bağlı su altı ekibi katıldı. Bölgeye bir sağlık ekibi de sevk edildi.

Bu arada, arama kurtarma çalışmalarını Akçay Deresi kıyısından takip eden İbrahim ve Mustafa Onluk'un bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

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