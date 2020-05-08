Balık avladıkları derede boğuldular

Denizli'nin Kale ilçesinde balık avına çıktıkları derede sel nedeniyle akıntıya kapılan amca çocukları yaşamını yitirdi. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışması sonrası 2 kuzenin cansız bedenleri bulundu.

CESETLERİ BULUNDU

İlçeye bağlı Gülbağlık Mahallesi'nde yaşayan amca çocukları İbrahim Honluk ve Mehmet Honluk, arkadaşlarıyla Akçay Deresi'ne balık tutmaya gitti. Bu sırada şiddetli yağışın etkisiyle derede sel oluştu. Mehmet ve İbrahim Honluk akıntıya kapılıp kaybolunca arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma bölgede arama çalışması başlattı.

Arama faaliyetlerine itfaiyeye bağlı sualtı ekibi de katılırken bölgeye bir sağlık ekibi de sevk edildi. Olaydan 2 saat sonra Mehmet ve İbrahin Honluk'un cesetlerine ulaşıldı. Bu arada, arama kurtarma çalışmalarını Akçay Deresi kıyısından takip eden hayatını kaybeden kuzenlerin bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

SEBAHATİN ALP