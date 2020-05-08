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Haberler Denizli Boşanma davasına tanıklık yaptığı gerekçesiyle oğlunu öldürdü!

Boşanma davasına tanıklık yaptığı gerekçesiyle oğlunu öldürdü!

'de eşini bıçakladığı içn hapse giren Ünal Y., olduktan sonra oğlunu öldürdü. Oğlu Şahin Y.'yi boşanma davasına tanıklık yaptığı gerekçesiyle öldüren baba Ünal Y.'nin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Şahin Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Boşanma davasına tanıklık yaptığı gerekçesiyle oğlunu öldürdü!

08.05.2020, 17:38 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020,17:51

Denizli'nin Çivril ilçesinde, boşanma davası açan eşini bıçakladığı için tutuklanıp, ardından tahliye olan Ünal Y. (52), boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlu Şahin Y.'yi (21), tabancayla başından vurarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan baba Ünal Y.'nin, oğlunun çalıştığı kum ocağına gidip, tartıştığı oğlunu ölüme götürdüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Hamam Mahallesi Çivril-Dinar Karayolu mevkisinde meydana geldi. Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşayan Ünal Y., 6 ay önce boşanma davası açan eşi Selma Y.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Ünal Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bir süre önce konulduğu cezaevinden tahliye olan Ünal Y., iddiaya göre boşanma davasında kendisine aleyhine tanıklık eden oğlu Şahin Y.'nin bugün işe başladığı Hamam Mahallesi'ndeki kum ocağına gitti. Bisikletle iş yerine gelen Ünal Y., oğluyla bir süre tartıştıktan sonra, kendisiyle birlikte yürümeye zorladı. Kum ocağının şantiyesinden çıkıp, karayolunun karşısına geçen Ünal Y., oğlu Şahin Y.'yi başından tabancayla vurdu.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından vurulan Şahin Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, oğlunu öldürdükten sonra kaçan Ünal Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Şahin Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



OĞLUNU ÖLÜME GÖTÜRME ANLARI KAMERADA
Ünal Y.'nin kum ocağına gidip, oğlunu zorlayarak dışarı çıkardığı o anların iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde baba Ünal Y.'nin bisikletiyle geldiği iş yerinde, oğluyla tartışıp, birlikte yürümesi yer aldı.

DHA

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