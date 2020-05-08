Dolandırıcılardan çekmediği kalmadı

Denizli'nin Kale ilçesinde emekli Ali Humbul (62), fıtık ameliyatı öncesinde internette gördüğü 'Emekliye kolay kredi' ilanı aracılığıyla iletişime geçtiği biri kadın 2 kişi tarafından dolandırıldı. Dolandırıcıların imzalattığı evraklarla adına kredi çektiği Humbul'un 2 bin liralık emekli maaşının tamamına haciz konuldu.

'BİR EKMEĞE MUHTACIM'

Kirasını ödeyemediği evden de çıkmak zorunda kalan Humbul, kaymakamlığın tahsis ettiği konteynerde yaşam mücadelesi veriyor. Çok zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü belirten Humbul, yetkililere yardım çağrısı yaptı. Ekmek parasına muhtaç olduğunu dile getiren Humbul, "Ankara'ya 10 bin lira kredi çekmek için gittiğimde Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. aylık 1000 lira geri ödemeyle, 16 ay taksitli kredi için taahhütname imzalattı. Ancak, daha sonra şartlarımın uymadığını söylediler. Tek kuruş almadan döndüm. Daha sonra emekli maaşımı icra yoluyla kestiler. 13 aydır maaşımı alamıyorum. Yardıma muhtaç bir haldeyim. Ameliyat olup, sağlığıma kavuşmak için kredi çekmek isterken başıma gelmeyen kalmadı" dedi.