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Haberler Denizli Ana yüreği hiçbir şey dinlemedi! Kaza yapan oğlunun yardımına koştu

Ana yüreği hiçbir şey dinlemedi! yapan oğlunun yardımına koştu

’de 4 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazasında olay yerine gelen anne oğlunun yaralandığını düşünerek ona sarılıp üzün süre gözyaşı döktü. Kazayı yara almadan atlatan oğlu ise olayın şokunu atlattıktan sonra kendisine sarılan annesine uzun süre iyi olduğunu anlatmaya çalıştı.

Ana yüreği hiçbir şey dinlemedi! Kaza yapan oğlunun yardımına koştu

09.05.2020, 18:34

Kaza, Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda seyir halinde olan 20 H 1011, 06 FS 345, 20 EB 633 ve 20 UA 034 plakalı otomobiller henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir birbirlerine girip zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza sonrası olayı haber alan ve bir yakınının yardımıyla olay yerine gelen anne ise yaralandığını düşündüğü oğluna sarılarak uzun süre gözyaşı doktu. Kazayı haber aldıktan sonra oldukça korktuğu gözlenen annesinin kendisine sarıldığını gören ve ismi öğrenilemeyen oğlu ise uzun süre annesini iyi olduğuna ikna etmeye çalıştı. Anne ve oğlunun o anları ise çevredekileri duygulandı.



Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada 4 otomobilde de ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

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