  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Baba kurbanı

Baba kurbanı

’de boşanmak üzere olduğu karısı Selma Yılmaz’ı bıçaklayıp cezaevine giren Ünal Yılmaz, tahliye olunca oğlu ’ı öldürdü.

Baba kurbanı
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Denizli'de boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakla yaralayan adam, cezaevinden tahliye olmasının ardından oğlunu öldürdü. Olay, Çivril-Dinar yolu Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Ünal Yılmaz (52) boşanma aşamasında olduğu eşi Selma Yılmaz'ı (45) bıçakladı. Kadın olaydan yaralı olarak kurtulurken, tutuklanan Ünal Yılmaz bir süre önce tahliye edildi. Isparta'da yaşayan Ünal Yılmaz boşanma aşamasında olduğu eşini telefonla arayarak görüşmek istedi.

RET CEVABI ALINCA DENİZLİ'YE GİTTİ
Ret cevabı alınca da soluğu Denizli'de aldı. Cinayeti işlemeyi kafasına koyan Ünal Yılmaz, Kızılcasöğüt'te oturan eşi Selma Yılmaz'ın yaşadığı eve gitti. Eşi Selma Yılmaz'ı bulamayan öfkeli koca, bu defa oğlu Şahin Yılmaz'ın (19) çalıştığı Çivril-Dinar yolu Işıklı Kavşağı'ndaki kum ocağına geldi.



KAFASINDAN VURDU
Baba Ünal Yılmaz oğlunu konuşma bahanesiyle dışarıya çıkardı. Oğlu ile tartışan baba, belindeki silahı çıkararak Şahin Yılmaz'ın başına bir el ateş etti. Kanlar içinde yol kenarına yığılan Şahin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki çalışanların ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Şahin Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Sebahattin ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Baba kurbanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA