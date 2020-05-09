Baba kurbanı

Denizli'de boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakla yaralayan adam, cezaevinden tahliye olmasının ardından oğlunu öldürdü. Olay, Çivril-Dinar yolu Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Ünal Yılmaz (52) boşanma aşamasında olduğu eşi Selma Yılmaz'ı (45) bıçakladı. Kadın olaydan yaralı olarak kurtulurken, tutuklanan Ünal Yılmaz bir süre önce tahliye edildi. Isparta'da yaşayan Ünal Yılmaz boşanma aşamasında olduğu eşini telefonla arayarak görüşmek istedi.

RET CEVABI ALINCA DENİZLİ'YE GİTTİ

Ret cevabı alınca da soluğu Denizli'de aldı. Cinayeti işlemeyi kafasına koyan Ünal Yılmaz, Kızılcasöğüt'te oturan eşi Selma Yılmaz'ın yaşadığı eve gitti. Eşi Selma Yılmaz'ı bulamayan öfkeli koca, bu defa oğlu Şahin Yılmaz'ın (19) çalıştığı Çivril-Dinar yolu Işıklı Kavşağı'ndaki kum ocağına geldi.





KAFASINDAN VURDU

Baba Ünal Yılmaz oğlunu konuşma bahanesiyle dışarıya çıkardı. Oğlu ile tartışan baba, belindeki silahı çıkararak Şahin Yılmaz'ın başına bir el ateş etti. Kanlar içinde yol kenarına yığılan Şahin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki çalışanların ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Şahin Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Sebahattin ALP