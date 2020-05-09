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Haberler Denizli Otomobiliyle TIR’ın altına girdi

Otomobiliyle TIR’ın altına girdi

Otomobiliyle TIR’ın altına girdi
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Denizli'den Çivril istikametinde seyir halinde olan Gülizar Karakuş idaresindeki hafif ticari araç, önündeki araca çarpmamak için manevra yapınca orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Bu esnada Çivril Denizli istikametinde seyreden Kenan Çiçekli idaresindeki gübre yüklü TIR Gülizar Karakuş'un aracına çarparak devrildi. Kaza sonrası iki araç da kullanılamaz hale gelirken araçlarda sürücüler araçlarda sıkıştı. Sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan Gülizar Karakuş ve Kenan Çiçekli'nin ağır yaralandığı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP

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